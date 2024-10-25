عاجل (السوداني): السفارة السعودية في السودان تبشر باقتراب افتتاح قسم العمل القنصلي

بورتسودان: السوداني

أكملت سفارة خادم الحرمين الشريفين في السودان بقيادة السفير علي بن حسن جعفر، كافة الترتيبات الفنية والتقنية، لافتتاح قسم للعمل القنصلي السعودي في بورتسودان.

وقال سعادة السفير بن حسن جعفر، في تصريح لـ(السوداني): “أبلغنا الجهات الرسمية السودانية بأن السفارة تعمل على افتتاح قسم للعمل القنصلي بعد أن استطعنا معالجة العوائق التقنية وإن شاء الله نعلن رسمياً عن ذلك قريباً”.

وأضاف: “ظللنا نعمل بكل جهد طوال الفترة الماضية لإعادة عمل قسم العمل القنصلي، من أجل تسهيل كل العقبات أمام المواطنين السودانيين”.

وطالب السفير، أصحاب الوكالات التقيُّد بتعليمات التأشيرات لدخول المملكة وعدم استغلال المواطن السوداني. ومضى في القول: “نسعى إلى تيسير حصول المواطن السوداني على تأشيرة الدخول متى استوفى إجراءاتها النظامية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه”.

الجدير بالذكر أنّ العمل القنصلي للسفارة، توقف عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي، حيث كانت الإجراءات تتم في مبنى القنصلية في حي العمارات بالخرطوم، الشيء الذي تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين في إجراءات الدخول إلى السعودية.

ووعد السفير بقرب انتهاء تلك المعاناة عقب افتتاح العمل القنصلي من جديد في السودان خلال الفترة المقبلة.