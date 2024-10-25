المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية في القاهرة تعلن عن استمرار جهودها لضمان استيفاء المدارس السودانية العاملة في مصر للشروط والمعايير المصرية

متابعات: السوداني

أعلنت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة، عن استمرارها في جهودها لضمان استيفاء المدارس السودانية العاملة في مصر للشروط والمعايير التي حدّدتها وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت في بيان رسمي لها اليوم الجمعة، اطلعت عليه (السوداني)، أنها تقوم بسلسلة من الزيارات والاجتماعات مع إدارات المدارس للتأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة، والتي تشمل الجوانب المتعلقة بالمباني والبيئة المدرسية.

وشددت المستشارية على أن هذا البرنامج يشمل جميع المدارس السودانية الحاصلة على الموافقات اللازمة من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في السودان، وذلك بهدف ضمان جودة التعليم الذي تقدمه هذه المدارس للطلاب السودانيين المقيمين بمصر.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تنظيم عمل المدارس السودانية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.