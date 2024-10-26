تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة يبلغ منظمات المجتمع المدني الدولية بالجرائم الوحشية التي ترتكبها المليشيا في قرى شرق الجزيرة

لندن: السوداني

قال تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة، انه أبلغ منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالجرائم الوحشية التي ترتكبها المليشيا في هذه الأيام بقرى شرق الجزيرة.

ولفت إلى انه قام بتوثيق تلك الجرائم بغرض تقديمها إلى الجهات العدلية كأدلة دامغة.

ودان التجمع، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة، لا سيما في قرية السريحة ومنطقة تمبول ورفاعة وقرية أزرق.

وأضاف التجمع: “إن ما تشهده هذه المناطق من أعمال عنف ضد المواطنين الأبرياء العُـزّل يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وشدد على أن هذه الانتهاكات تُمثّل تعدياً صارخاً على حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.

ونبه إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويشجع على استمرار الجرائم ضد الأبرياء.

وناشد تجمع أبناء دارفور في بريطانيا، كافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني بالضغط على المليشيا والأطراف المتحالفة معها لوقف جرائمها ضد المدنيين الأبرياء، والعمل على ضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في السودان.