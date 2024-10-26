مليشيا الدعم السريع تقتل وتصيب مواطنين بود السيد والهلالية والبويضاء

الخرطوم: السوداني

قال مؤتمر الجزيرة، إن مليشيا الدعم السريع واصلت هجماتها على قرى شرق وشمال الجزيرة، حيث دخلت قرية الهلالية بشرق الجزيرة صباح اليوم السبت، وقتلت امرأة، وأصابت عشرة آخرين، وظلت تحاصر المواطنين، وأمهلتهم حتى نهار اليوم لتسليم أقارب القائد كيكل بالمدينة، ورغم أن أقاربه قد غادروا القرية، لكن المليشيا بدت غير مقتنعة بذلك، ولا تزال تفرض حصاراً عليها، كما هاجمت قوة من المليشيا قرية ود السيد التابعة لمحلية شرق الجزيرة، وقتلت أربعة مواطنين حتى الآن، وعدد من الجرحى لم يتم حصرهم، وأضاف البيان أن سكان ود السيد نزحوا إلى قرى ود الفضل، والجعافرة، ونهبت القوة المهاجمة البيوت والمحال التجارية، واعتدت على المواطنين بالسياط على ظهورهم، وكانت المليشيا قد اجتاحت صباح اليوم، قرية البويضاء بشرق الجزيرة وقتلت 6 مواطنين وأجبرت بقية السكان على النزوح.