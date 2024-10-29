محكمة إماراتية تقضي بسجن ثلاثي نادي الزمالك لمدة شهر والغرامة 200 ألف درهم على كل فرد

متابعات: السوداني

اصدرت إحدى المحاكم الإماراتية، قراراً بسجن ثلاثي نادي الزمالك المصري (نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، لاعبي الفريق الأبيض، وعبد الواحد السيد مدير الكرة) لمدة شهر، والغرامة 200 ألف درهم على كل فرد في الثلاثي.

وقالت المحكمة إنها اصدرت قرارها بعد أن استعمل الثلاثي القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.

يذكر أن الواقعة حدثت في مباراة الزمالك مع بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم 20 أكتوبر الحالي، التي أقيمت في الإمارات.

وشرع نادي الزمالك في الاستئناف على الحكم. وتجدر الإشارة إلى أن الفترة التي قضاها الثلاثي في الحجز أثناء التحقيقات والمحاكمة سيتم احتسابها ضمن العقوبة، ما يعني أنها ستنتهي يوم 20 نوفمبر المقبل.