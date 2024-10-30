السعودية تدعم مستشفى النو بمحطة أوكسجين بسعة إنتاجية تبلغ (1000) أسطوانة شهرياً

بورتسودان: السوداني

تبرعت المملكة العربية السعودية، بمحطة أوكسجين كبيرة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع صندوق اعانة المرضى، وتم ارسالها إلى مستشفى النو بمدينة أم درمان الذي يعتبر اكبر مستشفى في العاصمة السودانية الخرطوم يعمل حالياً.

وشرّف تدشين المحطة وزير الصحة الاتحادي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان.

وزير الصحة د. هيثم محمد، ثمن مواقف المملكة تجاه السودان وشعبه، وأوضح ان المحطة التي نقلها اليوم هي محطة كبيرة تنتج 1000 أسطوانة في الشهر وانها تساعد بشكل كبير في سد الفجوة وتوفير الخدمة بالمستشفى الكبير في أم درمان، وستسهم بشكل كبير في معالجة النقص الكبير في المحطات بعد التدمير الذي سببته الحرب، ويتوقع ان تدخل المحطة الخدمة وتبدأ بمجرد وصولها وتركيبها منتصف الأسبوع القادم.

ونوه الوظير بأن المحطة تأتي ضمن سلسلة من الإمدادات التي وصلت وهي الأكبر على مستوى دول العالم، وكشف عن جملة من المشروعات المرتقبة من خلال اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ومركز الملك سلمان للإغاثة، منوهاً بالشراكة الاستراتيجية مع المركز ومشاريعه الكبيرة في السودان، ومشيداً بجهود سفير وسفارة خادم الحرمين الشريفين في السودان لجهودها في المبادرة والمتابعة والتنسيق.

فيما أكد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، على استمرار جهود المملكة في دعم السودان على كافة الأصعدة والمجالات، وأشار إلى أن دعم القطاع الصحي السوداني من قِبل المملكة يتم بعد التنسيق بين لجنة مشتركة تدرس النواقص الأولويات، كاشفاً عن زيارة لوفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للسودان خلال أيام لتدشين المرحة الثالثة من الإغاثات العاجلة للعام 2024 بقيمة 15 مليون دولار.