عاجل (السوداني): البرهان يزور مصر الأسبوع القادم

كتبت: سوسن محجوب

علمت (السوداني) من مصادر رفيعة؛ أن رئيس مجلس السيادة ـ القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيزور القاهرة الاثنين القادم في زيارة رسمية.

وسيجري البرهان، مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول تطورات الأوضاع في السودان، وأوضاع الجالية السودانية في مصر، حيث تستضيف مصر أكبر عدد من اللاجئين السودانيين.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل يومين، تأكيده أن مصر لن تألو جهداً، ولن تدخر أية محاولة في سبيل وقف الحرب في السودان، والوصول لحكومة تؤدي إلى انتخابات، وضمان عودة الأمن والاستقرار، وأن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للسودان، بل تسعى لتهدئة الأوضاع في البلد الشقيق.