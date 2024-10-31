ناظر عموم قبائل المسيرية الفلايتة الأمير الشوين: (حميدتي هدية إلهية.. ونشكر حميدتي لأنه أحيا كلمة العطاوة.. ولقد جاء لتحريرنا باسم الخليفة التعايشي)

متابعات: السوداني

وجه ناظر عموم قبائل المسيرية الفلايتة – الحُمُر، الأمير عبد المنعم موسى الشوين، التهاني لقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، لما أسماه “النصر الحالي”.

وقال الشوين: “اهنئ قادة الدعم السريع، بالنصر الذي نتمتع به الآن باسمي واسم كل الإدارات الأهلية والاعيان في غرب كردفان،

نحن معكم وأمامكم وخلفكم في غرب كردفان”.

وأضاف في خطاب له لقادة المليشيا في غرب كردفان: “أقول للشعب السوداني بالإجماع، ربنا انزل لنا حميدتي هدية إلهية،

وقلت لحميدتي انت جئتنا لتحريرنا باسم الخليفة عبد الله – التعايشي.. وحميدتي وعبد الرحيم دوماً ينادوني بعمي شوين، وهما أصحاب أدب وأولاد أصول، يعرفوا قدر الكبار”.

واوضح الشوين أنه يحيي جميع القادة والجنود في الدعم السريع، لأنهم لديهم قضية لمسناها من زمان “من بدري كنا خوفا ما بنصرح بها، والآن بنصرح علنا، ونحن الآن نقاتل من أجل حرية الشعب السوداني، ونشكر حميدتي لانه أحيا كلمة “العطاوة”، وأقول له أبشر بالخير وراك رجال.