الموسيقار الشافعي شيخ إدريس يشن هجوماً على السفارة السودانية بمصر بسبب غيابها عن مراسم عزاء الموسيقار “عربي”

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

شن الموسيقار الشافعي شيخ إدريس، هجوماً شديداً على السفارة السودانية بالقاهرة، بسبب غيابها عن مراسم عزاء الموسيقار الكبير “عبد الله عربي”.

وقال الشافعي في هجومه: “في عزاء أبوي (عربي) وسط حضور كل ألوان الطيف الفني والأدبي والسياسي والدبلوماسي من السفراء السابقين بالخارجية وأهل الفن من الأشقاء المصريين عارفي فضل الموسيقار الراحل عبد الله عربي بتاريخه الناصع الزاهي، حضر الجميع وغابت الحكومة السودانية مُمثلة في سفارتها بالقاهرة عن العزاء، بكل أسف لم يحضر السفير ولا من ينوب عنه ولا أي فرد من السفارة السودانية بالقاهرة، عكس ما كان يحدث في الماضي، إذ تجد كل أعضاء البعثة الدبلوماسية حضوراً على المستوي الشخصي والرسمي”.

وأضاف: “أستاذ عبد الله عربي شامة وعلامة في جبين الموسيقى السودانية، كان هذا الحضور المميز والكبير بمثابة استفتاء لصاحب القوس الذهبي، حضور يشبه صولاته وألحانه وأنغامه الثرة.

مثل “عربي” كان من الواجب أن تفتح السفارة السودانية بالقاهرة أبوابها ومكاتبها لتلقي العزاء، وأن تكون حضوراً في مراسم التشييع”.