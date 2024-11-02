صدور كتاب “حياة في عالم زين” للكاتب إبراهيم أحمد الحسن

صدر هذا الأسبوع كتاب “حياة في عالم زين.. لملمة أوراقي المبعثرة” للكاتب إبراهيم أحمد الحسن.

ويتناول الكتاب تاريخ صناعة الهاتف السيار التي بدأت بشركة موبيتل، ثم زين من بعدها في الفاتح من نوفمبر 1996 بقلم رائد من روادها وهي قصة نجاح منقطع النظير في عقود كانت الصناعات القائمة قد تضعضعت وذهب ريح بعضها.

جمع إبراهيم هويات لم ينعقد عليها عند الخاصة، مثل النجاح الذي حقّقه ولربما كان سر نجاحه أن “غرابة” مدارسه اتفقت مع الحاجة طوال كتابه عن مزايا التفكير خارج الصندوق فتجده مثلاً يحتفي بقسم الفنون الجميلة في معهد دخل هو نفسه كليته الهندسية. كان يغشى كلية الفنون كأن شيئاً لم يكن. وظّف إبراهيم وثائقه بكفاءة الكتابة، مراحل نجاح صناعة الهاتف السيار في موبيتل – زين، أعانته الوثائق أن يجعله حكاية ممتعة لا مجرد سجل لواقعة. فقبل كل قفزة للأمام سهيل وعند كل نجاح كرامة.