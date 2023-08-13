بعد أن تفاقمت أوضاع العاملين جَرّاء تأخُّر الرواتب.. والي القضارف يُدشِّن سلة غذائيّة للعاملين

القضارف: رحاب فريني

يُدشِّن والي القضارف المكلف، محمد عبد الرحمن محجوب بمباني وزارة التربية والتعليم، اليوم، سلة العاملين بالولاية، والتي تشمل عٌدَدَاً من السلع الغذائية بتكلفة كلية تبلغ نحو (1,5) تريليون جنيه.

وقالت مدير عام وزارة المالية بالقضارف، نجاة أحمد محمد، إنّ الولاية ستوزِّع (34) ألف سلة للعاملين، بتكلفة مالية بلغت نحو (1,495,5000000) جنيه، (تريليون وأربعمائة خمسة وتسعين ملياراً وخمسمائة مليون) جنيه – بالقديم – بتمويلٍ من بنك أمدرمان الوطني – فرع القضارف، وأفادت أنّ السلة تشمل سلع (السكر، الدقيق، الزيت، العدس، الأرز، لبن البودرة، الشاي وصابون البودرة)، وذلك بهدف تخفيف الضغط المعيشي على الموظفين والعاملين، بسبب تأخُّر الرواتب، وأشارت نجاة إلى أنّ الشركة المُنفِّذة وفّرت على ولاية القضارف عبء الترحيل بتسليمها لها من مخازنها مُباشرةً.

من جهته، أوضح محمد محيي الدين، وكيل شركة “سيقا” المنفذة، إن محتويات السلة معظمها من أجود منتجات الشركة وسلعها، وقال إن تعبئة السلع وإكمال التعاقد مع الولاية تم بإشراف الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس السودانية، التي أخذت عينات من جميع السلع، ثم رفعت تقريرها الذي يفيد بجودتها، بعد ذلك تم إكمال الإجراءات، والتعبئة وفقاً لتوجيهاتها، وقال محيي الدين إنّهم سلّموا الولاية قبل استلام مبلغ السلة نقداً، مبيناً أن تمويل البنك عبارة عن شيك نقدي، لكن تحويله إلى مبالغ نقدية “كاش” أي “تسييله” يحتاج إلى قرابة الشهر، وأضاف “لكننا لم ننتظر حتى ذلك الوقت وسلّمنا الولاية مُباشرةً، لأنّ هذه السلع موجودة في مخازننا مسبقاً”، وأوضح محي الدين أنّ التسليم سيتم بوزارة التربية الأحد لـ(5) آلاف سلة، بعدها سيكون التسليم لبقية الوزارات والمؤسسات والمحليات من المخازن مُباشرةً بتصاديق تسليم من وزارة المالية بالولاية، ونوّه محيي الدين إلى حرص الإدارة العليا لشركة سيقا على وصول السلع للمواطن بالأسعار التي حدّدتها الشركة، مضيفاً: “ذلك عيّنت الشركة مناديب مراقبين لضمان عدم زيادة أسعار السلع من وكلائها بالمُـدن والولايات”.