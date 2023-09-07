عبدالرحيم دقلو لسكاي نيوز عربية: جاهزون لأي حل يوقف الحرب في السودان.. ولن نوقف التفاوض

كشف نائب قائد قوات الدعم السريع (المحلولة)، عبد الرحيم دقلو، في لقاء خاص مع قناة “سكاي نيوز عربية” من العاصمة الكينية نيروبي، انهم جاهزون لأي حل يوقف الحرب في السودان، مضيفاً: “لن نوقف التفاوض ونريد وقفا شاملا للحرب”.

وقال عبد الرحيم دقلو، في أول حوار له بعد العقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأميركية ومرسوم حل “الدعم السريع”: “قرار العقوبات مجحف، وبنى على معلومات مأخوذة من جهات ضد قوات الدعم السريع، والجهات التي أصدرت العقوبات لم تتريث لمعرفة من يخلق الفتن ويقتل الناس في دارفور. ان قرار الخزانة الأميركية ليس في محله ولا يهمنا أصلا، وأنا جاهز للعدالة وجاهز للتحقيق. والبرهان هو السبب الأساسي في الفتن، وسعينا بشدة لمنع نشوب حرب بين القبائل … نحن نعرف والقبائل تعرف أيضا أن هناك طرفا يقدم السلاح والمال ليتقاتل الناس فيما بينهم، والحديث هنا عن نظام البشير، وعلى رأسهم البرهان”.

واضاف: “البرهان لا يملك شرعية، وخرج بأعجوبة من القيادة العامة، عبر طائرة هليكوبتر صغيرة جدا، والبرهان يعرفني جيدا، وأنا أكثر شخص يعرف خططه، لذلك هو يستهدفني”.

حاولنا خلال السنوات الماضية ألا ندخل في معركة مع القوات المسلحة.

وحمل دقلو رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان و”فلول” النظام السابق مسؤولية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019.

واوضح دقلو، ان إقالة حمدوك كانت انقلابا من البرهان، وهو المسؤول عن فض اعتصام القيادة العامة. مضيفاً: “كل ما حدث في فض الاعتصام كان مخططا له من البرهان ومجموعته وفلول النظام السابق، ونحن اعتقلنا كل من قتل المتظاهرين وسلمناهم له، لكنه أطلق سراحهم، وقلت هذا الكلام لنبيل أديب المحامي”.

ومضى في القول: “الاتفاق الإطاري هو أقل من طموحات الشعب السوداني، ويرفضه البرهان لأن الاتفاق يبعد الإسلاميين والإرهابيين والفلول عن السلطة”.

وقال دقلو: “عندما بدأنا الحرب، لم نكن جاهزين، وتفاجأنا بها.. ولكن ربنا وفقنا لاستلام كل مخازن الفلول وبعض مخازن القوات المسلحة.. مخازن ثقيلة جدا فيها كل أنواع الأسلحة والإمدادات، التي يمكن أن نقاتل بها لمدة 20 سنة، ولا تأتينا أي أسلحة من خارج السودان، والعالم كله يعرف هذه التفاصيل.

قدمنا رؤيتنا، ونحن جاهزون لأي حل يوقف الحرب، لأننا نعرف معاناة الشعب السوداني، لا نريد إطالة هذه الحرب.. نريد حلا جذريا لهذه الأزمة”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب ذلك أيضا، أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا يقضي بحل قوات الدعم السريع.