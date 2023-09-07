أمير مكة المكرمة يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

متابعات: السوداني

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ ونيابةً عنه، كرّم الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، والبالغ جوائزها 4.000.000 ريال، خلال الحفل الختامي الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام، بمشاركة 166 متسابقاً من 117 دولة، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة العلماء والمشايخ وسفراء الدول العربية والإسلامية وعدد من مسؤولي الأجهزة الحكومية والقيادات الأمنية ولفيف من الدعاة وخطباء الجوامع بمنطقة مكة المكرمة.

وفي بداية الحفل استمع سموه والحضور لعدد من تلاوات المتسابقين كما تم تقديم عرض مرئي عن المسابقة وأهدافها والمراحل التطويرية التي شهدتها خلال السنوات الماضية في ضوء التنظيم المميز من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.

إثر ذلك ألقيت كلمة المتسابقين، ألقاها نيابة عنهم المتسابق عبدالله بن نعمان بن عتيق من سلطنة عُمان قائلاً: “إن من نعم الله عليّ وعلى زملائي المتسابقين أن هيأ لنا المشاركة والتنافس في هذه المسابقة العريقة والمميزة في هدفها وهو تحفيز أبناء المسلمين في دول العالم على التنافس في حفظ القرآن الكريم، مقدما الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على كل ما وحدناه وحظينا به من كرم الضيافة وحسن الاستقبال”.

عقب ذلك ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة الحضور.

وقال: “يسرني في هذه الليلة المباركة ومن جوار الكعبة المشرفة في رحاب المسجد الحرام أن أرحب بكم في الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين والتي يرعاها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

وتابع: “ختم الله سبحانه وتعالى الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه أعظم كتاب ألا وهو القرآن العظيم ويسر معانيه وألفاظه لعباده وأكرم من شاء من عباده بمهمة العناية به وقد أكرم الله ملوك هذه البلاد المملكة العربية السعودية بهذه المهمة الشريفة فكانت هذه البلاد المباركة حاملة لواء في هذا الزمان في مجال تعليم القرآن الكريم وطباعته ونشره منذ عهد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

وبين أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سخرت جميع إمكاناتها لخدمة هذه المسابقة القرآنية التي لها شأن عظيم لدى أبناء المسلمين في مختلف دول العالم وتحمل اسم عظيما وهو اسم الملك عبدالعزيز رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وما رأيناه في العرض المرئي من إشارات إلى تطور هذه المسابقة في فروعها ونظامها وارتفاع عدد الدول المشاركة في دورتها الحالية حيث وصل إلى مئة وسبعة عشر دولة كأعلى عدد من الدول في تاريخ هذه المسابقة وما وصلت إليه جوائزها في هذا العام والتي بلغ مجموعها أربعة ملايين ريال سعودي.

وقال: “كانت أعلى جائزة في المسابقة للفائز الأول في الفرع الأول وهي خمسمائة ألف ريال بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله، وقد حرصت الوزارة على تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية والعدالة في تحكيم المسابقة، فقد شارك في تحكيم هذه الدورة عدد من أصحاب الفضيلة من أهل العلم والخبرة والتخصص من أبناء المملكة العربية السعودية ومن خارجها استمعوا للمتسابقين وقاموا بالتحكيم بينهم عبر نظام تحكيم الكتروني دقيق فلهم جزيل الشكر على ما بذلوه من جهد في التحكيم بين المتسابقين”.

وأضاف: “أهنئ أبنائي الفائزين كما أهنئكم جميعا على تميزكم في حفظ القرآن الكريم ووصولكم إلى تمثيل بلدانكم في هذه المسابقة الكبيرة وأوصيكم بالعمل بعد أن من الله عليكم بالعلم فإنما ينتفع بكتاب الله وينال ما فيه من الخير والبركة من قرأه بتدبر وحضور قلب وعمل بما فيه، كما أشكر أصحاب الفضيلة وعلى رأسهم رئيس هيئة الحرمين الشريفين د. عبدالرحمن السديس على تسهيل الدعم لإقامة هذه المسابقة في بيت الله الحرام، فجزاهم الله عنا وعن المتسابقين خير الجزاء”.