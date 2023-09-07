كتب أمير قطر على حسابه الرسمي في منصة (إكس): “سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة، وقد جددت خلالها حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره”.

أمير قطر يُجدِّد موقف بلاده الداعي إلى وقف القتال في السودان وصولاً إلى اتّفاقٍ شاملٍ وسلامٍ مُستدامٍ

السوداني: متابعات

انعقدت جلسة مُباحثات رسمية بقصر لوسيل اليوم بين أمير قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة.

وتَمّ خلال الجلسة، بحث مختلف التطوُّرات في السودان، حيث اطلع رئيس مجلس السيادة، سمو الأمير، على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يُواجهها السُّودان.

وجدّد سمو الأمير خلال الجلسة، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولاً إلى اتفاق شاملٍ وسلامٍ مُستدامٍ يحقق تطلُّعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار، مُثمِّناً في هذا الصدد الجهود الإقليمية والدولية والمساعي الحميدة الهادفة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان – بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطريّـة.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لسمو الأمير على موقف دولة قطر الداعم للسودان حكومةً وشعباً، وبما يخدم الاستقرار والتنمية فيها.

كما تناولت الجلسة، بحث سُبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مُستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.

حضر جلسة المباحثات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعددٌ من كبار المسؤولين.

ومن الجانب السوداني، حضرها، علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف، والفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.