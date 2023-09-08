أسمرا تحتضن اجتماعات لقوى سياسية وحركات مسلحة ومكونات مدنية (لسبل وقف الحرب)

متابعات: السوداني

وصلت العاصمة الإريترية أسمرا اليوم، وفود لقوى سياسية وحركات مسلحة ومكونات مدنية ومهنيين سودانيين وشخصيات قومية، بدعوة من دولة إريتريا، وانخرطت في اجتماع ومشاورات لسبل وقف الحرب، وستمتد الزيارة حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم القوى السياسية طه جعفر: “شارك في الزيارة الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، قوى الحراك الوطني، حزب الأمة القومي، منظمات مجتمع المدني، والمهنيين السودانيين، والسيد/ عبد الرحمن الصادق المهدي. وناقش المجتمعون سبل وقف الحرب وفق آليات محددة والإعداد لحوار سوداني – سوداني، وتعزيز العلاقات الشعبية بين السودان وإريتريا في ظل ظروف الحرب والنزوح لدول الجوار، وترأس الاجتماع السيد/ جعفر الميرغني وعدد من قيادات الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية”.