مناوي: سنخرج من حالة الحياد إذا تمّت مُهاجمة الطوف الأمني المكون من قوات الحركات المسلحة في دارفور

متابعات: السوداني

هدد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بالخروج من حالة الحياد التي يلتزمها في الحرب، إذا تمّت مهاجمة الطوف الأمني المكون من قوات الحركات المسلحة في دارفور – في إشارةٍ لهجوم متوقع من قِبل قوات الدعم السريع المتمردة والمليشيات العربية المتحالفة معها.

وقال مناوي في منشور له على صفحته بالفيسبوك: “الطوف الأمني المكون من قوات الحركات المسلحة في دارفور، يستفيد منه مدنيون من ولايات شمال كردفان، غرب كردفان وكذلك النيل الأبيض نسبياً، أما في دارفور فقد أصبح هو الشريان الوحيد للحياة للسكان الذين يقارب عددهم خمسة عشر مليون نسمة”.

وأضاف: “لدينا معلومات وتهديدات صوتية ومكالمات مباشرة من اشخاص يؤكدون بإصرار على الهجوم والاعتداء على الطوف المتقدم من مدينة كوستي إلى إقليم دارفور.. إذا حدث هذا الأمر ستتحول حالة الحياد هذه إلى حالة عند الضرورة أحكام، نتمنى ألا نصل لهذه الحالة”.