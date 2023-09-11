البرهان وأفورقي يعقدان مباحثات مشتركة 

متابعات: السوداني

أجرى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأريترى أسياس أفورقي، اليوم بأسمرا مباحثات مشتركة تعلقت بمسار تعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا وسبل دعمها وتطويرها.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي أن المباحثات تناولت دعم أفاق التعاون المشترك بين البلدين مشيدا بمواقف الرئيس الأريتري الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية والتي عبر عنها من خلال مشاركته في أعمال قمة دول جوار السودان التي كانت قد عقدت بالقاهرة وكذلك في قمة دول الإيقاد التي إستضافتها جيبوتي مؤخراً.

مشيراً إلى أن رؤى وأفكار الرئيس أفورقي هدفت في مجملها لإستدامة السلام والإستقرار في السودان. وأشار السفير علي الصادق للروابط الأزلية والتأريخية التي تربط بين الشعبين السوداني والأريتري مؤكداً رغبة قيادة البلدين في تمتين أواصر التعاون المشترك .