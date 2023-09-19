افرونيوز: وزير الخارجية المصري يؤكد على موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

نيويورك: افرونيوز

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتحذير من أن أي تدخلات خارجية قد تتسبب في تأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة الراهنة.

واستعرض الوزير سامح شكري مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون تيموثي موسى كابا، اليوم، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك، التطورات الراهنة في السودان والشواغل المصرية إزاء التداعيات السلبية للأزمة على الإقليم لاسيما دول الجوار، ومخرجات الاجتماع الوزاري لدول الجوار في انجمينا، والذي شهد صياغة خطة عمل جاري الانتهاء من اعتمادها على مستوى رؤساء الدول والحكومات، مؤكدا على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لوقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار حقناً للدماء وحفاظاً على مقدرات الشعب السوداني والدولة السودانية ومؤسساتها.