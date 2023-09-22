البرهان يلتقي وزير الخارجية السعودي

متابعات: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وزير الخارجيةالسعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، حيث أكد الأمير فرحان أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

كما جدد الأمير دعوة المملكة إلى التهدئة والانخراط بحوار سياسي يضمن حل الأزمة، ويعيد الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.