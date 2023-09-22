البرهان يلتقي وزير الخارجية الروسي

متابعات: السوداني

إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وأطلع رئيس مجلس السيادة وزير الخارجية الروسي على تطورات الاوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع ضد الدولة السودانية والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين في السودان.

وأشاد البرهان بالدور الذي ظلت تلعبه روسيا في مساعدة السودان ودعم السلام والاستقرار فيه – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.