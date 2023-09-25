محمد الفكي سليمان: أعضاء في الحكومة الانتقالية المنقلب عليها دفعوا بمذكرة لأنطونيو غوتيرش تنتقد مشاركة البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

متابعات: السوداني

أعلن عضو مجلس السيادة الأسبق، محمد الفكي سليمان، أنه “وزملاؤه في الحكومة الانتقالية المنقلب عليها، دفعوا بمذكرة للسيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أوضحوا فيها أن مشاركة قائد انقلاب 25 أكتوبر – الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان – في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تناقضاً مع المواقف الدولية المعلنة المناهضة للانقلابات العسكرية”.

مضيفاً أنها: “ترسل إشارات خطيرة ومشجعة للانقلابات العسكرية التي راجت مؤخراً في أفريقيا”.