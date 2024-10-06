الدعم السريع تنفذ حملات اعتقالات واسعة بكتم

الخرطوم: السوداني

نفّذت قوات الدعم السريع، الأحد، سلسلة اعتقالات طالت العشرات بمدينة كتم ومخيم كساب للنازحين بولاية شمال دارفور، كما قيدت حركة النازحين ومنعتهم من مغادرة المعسكر وحظرت استخدام أجهزة الإنترنت الفضائي “إستارلينك”.

وقال الناشط الحقوقي مدثر حسين مصطفى لـ”سودان تربيون”، إن قوات الدعم السريع نفّذت حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المدنيين في كتم ومخيم كساب للنازحين، كما اعتدت على العشرات بالضرب وطردتهم من منازلهم بعد اتهامهم بموالاة الحركات المسلحة”.

وكشف عن فرض قوات الدعم السريع حظر تجوال صارم داخل المدينة والمعسكر، حيث يبدأ الحظر من الساعة الرابعة عصرًا حتى صباح اليوم التالي، مع حملة مداهمات للمنازل بغرض النهب والاعتداء على السكان، ونوه إلى إصدار أوامر بإغلاق سوق كتم الرئيسي وحظر استخدام أجهزة الإنترنت الفضائي “إستارلينك”.