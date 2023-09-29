البرهان يلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف

إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، عثمان حسين.

وأطلع رئيس المجلس خلال اللقاء على أداء الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الماضية والملامح العامة لخطط وبرامج الحكومة، والجهود المبذولة لتوفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها البلاد – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وشدد البرهان على ضرورة تسريع الأداء الحكومي وتحسينه ودفعه في كل المجالات الخدمية والإقتصادية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتسهيل إنسياب المساعدات الإنسانية لمستحقيها.