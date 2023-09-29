إعلام مجلس السيادة ينفي لقاء البرهان مع علي كرتي  

متابعات: السوداني

نفى المكتب الإعلامي بمجلس السيادة ما أورده موقع “سودان تربيون” حول لقاء رئيس المجلس مع قيادات إسلامية ببورتسودان. وقال إن ما نشره الموقع عار عن الصحة تماماً، ويفتقد للمهنية والمصداقية.

وكانت “سودان تربيون”، قد أوردت أن الفريق أول البرهان التقى بالأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، وأن مجموعة قيادات الحركة الإسلامية حثّت البرهان على تجنب أي مسار تفاوضي لإنهاء الحرب، وأن كرتي دعا البرهان لمواصلة القتال وتعهّد بإمداد الجيش بآلاف المقاتلين المُستنفرين، لجهة أن التنظيم ألقى بكل ثقله لحسم الحرب مع الدعم السريع.

وقال المكتب الإعلامي، إنّ موقع “سودان تربيون” درج مراراً على نشر الأكاذيب وتغبيش الحقائق لخدمة أهداف ومرامٍ مُغرضة تستهدف قيادة الدولة، مشيراً إلى الخبر الذي كان قد نشره إبان زيارة البرهان لإريتريا والذي زعم فيه أن رئيس المجلس التقى عبد العزيز الحلو وهو ما لم يحدث مُطلقاً، علماً بأنّ كل مقابلات واجتماعات رئيس السيادي تتم بصورة علنية.

وأضاف المكتب أنّ موقع “سودان تربيون” استمرأ إطلاق الشائعات والأكاذيب حول أنشطة وبرامج رئيس المجلس، مما يستلزم مساءلته قانونياً وفقاً لقانون جرائم المعلوماتية والنشر الكاذب حتى يكون عظةً وعبرةً لكل من تسوّل له نفسه، نشر الشائعات وتزييف وتلوين الحقائق.