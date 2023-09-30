بنك السودان: نواصل المساعي لحصر وتلافي ومُعالجة آثار الأزمة الناتجة عن حالة الحرب في البلاد

بورتسودان: السوداني

قال بنك السودان المركزي، اليوم، إنّه يواصل مساعيه لحصر وتلافي ومُعالجة آثار الأزمة الناتجة عن حالة الحرب المندلعة في البلاد منذ 15 أبريل بالشكل الذي يضمن تعافي المصارف واستقرار العمل المصرفي، حيث تتم مُتابعة ورصد ما تتعرّض له المصارف من عمليات نهب وتخريب وسرقة للأموال والممتلكات بشكل ممنهج منذ بداية هذه الحرب.

وأوضح المركزي أنه يسعى في ظل الأزمة الحالية لتسيير وإدارة العمل المصرفي حتى يتمكّن القطاع المصرفي من الخروج بأقل الأضرار والخسائر، وترتّب على تلك الجهود ما يلي:

1. اتّخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة لمُعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف، ومن ذلك تخفيض سقف التحويل عبر التطبيقات المصرفية.

2. تمكن عدد من فروع المصارف من استعادة عملها بصورة طبيعية في المناطق الآمنة، حيث بلغ عدد الفروع العاملة (427) فرعاً.

3. استعادة التطبيقات المصرفية الإلكترونية الخاصّة بـ(8) مصارف، بعضها يعمل بصورة جُـزئية.

4. إطلاق نظام التسويات الآنية الإجمالية (سراج) وإتاحة العمل به للمصارف اعتباراً من يوم 11 سبتمبر 2023م.

5. رصد وتنفيذ إجمالي مبلغ 6.3 مليار جنيه لتمويل الموسم الزراعي الصيفي حتى نهاية شهر أغسطس 2023م (بنسبة ارتفاع بلغت 262% عن الشهر السابق) بواسطة (9) مؤسسات تمويل أصغر لصالح 15,082 مستفيداً (بنسبة ارتفاع 97% عن الشهر السابق) في 8 ولايات.

6. يجري الترتيب حالياً للإعلان عن إطلاق نظام المقاصّة الإلكترونية.

وأبان المركزي أنه بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للمصارف والجهات الأخرى ذات الصلة في تبني كافة البدائل والحلول، التي من شأنها تمكين المصارف من التعامل مع الآثار والخسائر المُترتّبة على هذه الأزمة، وذلك في إطار القوانين والمعايير المحاسبية والرقابية المنظمة للعمل المصرفي، وبما يحفظ حقوق المودعين والمتعاملين مع المصارف، ويُحقِّق سلامة واستقرار الجهاز المصرفي.