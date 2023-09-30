المريخ يُودِّع دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته مباراة الإياب أمام الشباب التنزاني بهدف دون مُقابل #صحيفة_السوداني شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)شارك الخبر الرياضة By alsudani On 30 سبتمبر, 2023 8:40 م - شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)شارك الخبر