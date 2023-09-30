المريخ يُودِّع دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته مباراة الإياب أمام الشباب التنزاني بهدف دون مُقابل

#صحيفة_السوداني

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الرياضة
By alsudani
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alsudani

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