فتح استيراد لحوم الدواجن للبلاد

الخرطوم: السوداني

قرّرت وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية، فتح استيراد لحوم الدواجن وفق الاشتراطات الصحية البيطرية.

وأصدر وكيل وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية د. حسن التوم عبد الله، قراراً إدارياً يسمح بمُوجبه للمستوردين باستيراد دجاج لاحم مذبوح، وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها لحماية صناعة الدواجن في البلاد.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي اليوم، أنّ الوزارة أصدرت القرار بناءً على تقرير المسوحات الميدانية، التي تمت في عدد من الولايات، وأكدت وجود فجوة في لحوم ومنتجات الدواجن بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ ١٥ أبريل الماضي بولاية الخرطوم، والتي أدت إلى تدمير مزارع الدواجن تدميراً كاملاً بنسبة ١٠٠%، مما سبّب في إحداث فجوة كبيرة في إنتاج لحوم الدواجن وارتفاع أسعارها بنسبة تزيد عن ١٥٠% منذ بدأ الحرب وحتى سبتمبر ٢٠٢٣م.

وأشارت الوزارة إلى استمرار هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ تنفيذه.