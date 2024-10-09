رئيس شعبة صادر اللحوم د. خالد المقبول لـ(السوداني): طالبنا المالية بإزالة معوقات القطاع وسد العجز في مسالخ الصادر

بورتسودان: هالةحمزة

كشف رئيس مجلس شمال وشرق أفريقيا للمواشي واللحوم، رئيس شعبة مصدري اللحوم د. خالد المقبول، عن تفاصيل لقائه بوزير المالية د. جبريل إبراهيم بمكتب الأخير أمس. وقال لـ(السوداني) إن اللقاء بحث معوقات تطوير القطاع ورسم خارطة للحلول ما يعود بالنفع على الفاعلين الأساسيين على طول سلسلة القيمة وتعظيم المردود من هذا القطاع المهم.

كما تطرّق الاجتماع لرغبة بعض الشركات الوطنية في ضخ استثمارات ببعض المشروعات الحيوية كتوطين صناعة اللقاحات في السودان على أحدث المستويات العالمية خدمة لأكبر قطيع أفريقي من المواشي، كذلك بغرض التصدير.

ولفت د. المقبول لطرح رؤية لترتيب وتنظيم الفاعلين الأساسيين والقطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع على طول سلسلة القيمة عبر إنشاء مجلس المواشي واللحوم السودانية على غرار المجالس العالمية ما يعظم النتائج المرتجاة.

وقال: “طالبت الوزير بالإسراع في سد النقص في مسالخ الصادر شبه المنعدمة الآن بعد خروج مسالخ الخرطوم والجزيرة بسبب الحرب ويكون ذلك بدعم المسالخ المتكاملة كمسلخ القضارف”.

وقد أبدى الوزير الترحيب الكامل بكل الاستثمارات وبخاصة الوطنية منها التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، ووعد بتسهيل كل العقبات والدفع بالملف عبر المسار الفني والقانوني وصولاً للأهداف الاقتصادية المرجوة.

وكذلك التسريع بقيام المجلس المقترح بعد الدراسة وتذليل الصعاب لافتتاح مزيد من المسالخ كمسلخ القضارف دعماً للصادرات ذات القيمة المضافة.