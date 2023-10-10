(20) مشروعاً قيد التنفيذ والتأسيس للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

الخرطوم: السوداني

بلغ عدد المشروعات التي تُساهم فيها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، (56) شركة ومشروعاً في نهاية العام 2022م، منها (36) شركة قائمة، و(20) مشروعاً قيد التأسيس والتنفيذ، ويُساهم في رأس مال الهيئة (21) دولة عربية. والمقر الرئيسي للهيئة في الخرطوم بالسودان.

وتُعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر الدول المساهمة فيها، حيث يبلغ عدد أسهمها حوالي 5,119 سهماً، ويتّصف نموذج الاستثمار فيها بالتنوُّع القطاعي والجغرافي، حيث تستثمر في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي والخدمات الزراعية.

ويبلغ رأس المال المُصرّح به 336 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار أمريكيّ) ويبلغ رأس المال المدفوع بنهاية 2022م نحو 221.1 مليون دينار كويتي (722 مليون دولار)، ولديها مكتب إقليمي بدبي.

وتتوزّع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ على أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 49.40%، وقطاع الإنتاج الحيواني بنسبة 24.25%، وقطاع الإنتاج النباتي بنسبة 22.86%، وقطاع الخدمات الزراعيّة بنسبة 3.49%.

وقال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي، في تصريحات صحفية اليوم، إنّ الهيئة العربية تحرص على زيادة الاستثمارات الزراعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالاستفادة من الموارد الزراعية وما تتمتّع به المملكة من مناخ استثماري جاذب وقطاع خاص فاعل، موضحاً أنّ للهيئة العربية استثمارات حقّقت نجاحات بارزة، من أهمها الشركة التعاونية العربية للدواجن بمنطقة عسير والتي أُنشئت بالشراكة مع الجمعيات التعاونية بمنطقة عسير، بتكلفة استثمارية في حدود 200 مليون ريال سعودي، وبطاقة إنتاجية 60 مليون طائر في العام، وأكّد أنّ نجاحات التجربة مع الجمعيات التعاونية شجّعت الهيئة أن تقوم بتنفيذ مشروع مماثل مع جمعية دواجن بيشة، واكتتبت في صندوق الشركات ما قبل الاكتتاب في المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار في بداية العام 2023م، وهو صندوقٌ متخصصٌ للاستثمار في الشركات في مرحلة ما قبل الاكتتاب.

مشيراً إلى أنّ الهيئة تعكف خلال هذه الفترة على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسعودية في مجالات مُتعدِّدة، كإنتاج لحوم الدواجن والأسماك، وتسمين الماشية وإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس والتقنيات الزراعية الحديثة كالهايدربونيك وغيرها.

يُشار إلى أنّ الهيئة العربيّة للاستثمار والإنماء الزراعي، مؤسسةٌ ماليّة عربيّة ذات شخصيّة قانونيّةٍ اعتباريّةٍ ودوليّة مستقلّة.