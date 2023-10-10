المواصفات والمقاييس بالبحر الأحمر تقوم بحملات تفتيش مئات المصانع ومحطات التحلية لضبط المُخالفات

بورتسودان: السوداني

كثّفَــت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بقطاع البحر الأحمر، جهودها بقسم التفتيش الصناعي والخدمي فيما يختص بالجانب الرقابي لضبط السلع المُخالفة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وقالت د. أمل السعودي، رئيس قسم التفتيش الصناعي والخدمي: “تواصل الأنشطة الرقابية والتنويرية الخاصّة بالمُنتجات والمنشآت الصناعية في الولاية، حيث قامت فرق العمل الميداني بتفتيش (12) ملاحة و(17) محطة تحلية مياه و(180) محلاً تجاريّاً و(15) محلاً لعرض اللحوم و(18) موقعاً لزيوت الطعام، وأسفرت نتائج الحملات عن وجود بعض المُخالفات والمُلاحظات الفنية، وتم حجز كمية من المُنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية تُقدّر بحوالي (1) طن خلال الفترة القليلة الماضية”.

وأوضحت د. أمل أنّه تمّ تنوير لأصحاب المصانع والتجار بالمواصفات القياسية الخاصة بالمصنع كمنشأة، والمحلات التجارية كمحلات عرض.

من جانبه، شدد المهندس التجاني بشير طه، مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع البحر الأحمر، على أهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات والمنشآت الصناعية، خاصّةً أنّ ولاية البحر الأحمر تزدهر هذه الأيام بحركة استثمارية كبيرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكداً على تعاون إدارة المواصفات مع أصحاب المصانع ومقدمي الخدمات بمدِّهم بكافة المعلومات الفنية، حرصاً على سلامة المستهلك السوداني والمنتج والاقتصاد الوطني.