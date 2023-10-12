(تِرِك ودقلل) يطويات الخلافات.. مُبادرة أبناء البجا بالخدمة المدنية في كسلا تجمع نظارات الشرق على طاولة واحدة

كسلا: السوداني

نجحت مبادرة أبناء البجا بالخدمة المدنية بمدينة كسلا في جمع نظارات شرق السودان على طاولة واحدة، وطي صفحات الخلاف وتعزيز السلم المجتمعي بين النظارات والمكونات المجتمعية.

وتقدم الحضور، الناظر تِرِك، ناظر عموم قبائل الهدندوة، والناظر علي إبراهيم دقلل، ناظر عموم البني عامر، وشيبة ضرار.

ووقّع النُظار على ميثاق؛ يدعو لوحدة البلاد وإسناد القوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع المتمردة، ورتق النسيج الاجتماعي بشرق السودان، مع الدعوة للتحضير لمؤتمر جامع بشأن شؤون الشرق.

ووقّع على الميثاق (الناظر مراد جعفر علي شكيلاي، والناظر دقلل، والناظر تِرِك، وناظر عموم الرشايدة عن كل مكونات كسلا الأخرى)، كما وقّع والي كسلا كشاهد على الميثاق من أجل شرق جديد تُطوى فيه الخلافات والمرارات.