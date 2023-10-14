ضبط شحنة تهريب (591) مسدساً تركياً بغابة الفيل

متابعات: السوداني

ضبطت غرفة طوارئ ولاية القضارف، شحنة تهريب مسدسات بلغ عددها 591 مسدساً تركياً، بغابة الفيل مهربة على متن عربة بوكس دبل كاب، كما تم القبض على المتهمين البالغ عددهم 4 أفراد.

وأشاد والي القضارف المكلف، محمد عبد الرحمن، بمنسوبي الغرفة على هذا الإنجاز ومتابعتهم المتواصلة التي أسفرت عن ضبط عدد من المجرمين والوقود والأسلحة والمخدرات المهربة.

مؤكداً العمل على تطوير ادوات المراقبة والمكافحة لمقابلة تلك الجرائم، مجدداً إشادته بالقوات النظامية وما تقوم به من حفظ الأمن والاستقرار – بحسب سونا.

وأعلن الوالي عن تحفيز القوة المشتركة بمليوني جنيه وتذليل الصعاب التي تواجه عمل القوات النظامية.

وقال العقيد مخابرات الطيب علي، رئيس الغرفة إنّ هذه الضبطية جاءت نتاجاً لمُتابعة الأنشطة التي تهدد امن الولاية خاصة المخدرات والسلاح، مؤكداً تركيز الجهود لضبط الأسلحة المهربة من الخرطوم جراء الحرب، فضلاً عن الجرائم العابرة للحدود، وعبّر عن شكره وتقديره لحكومة الولاية ومتابعتها لعمل الغرفة.