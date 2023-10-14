مظاهرات في لندن تطالب الحكومة البريطانية تصنيف قوات الدعم السريع (مليشيا إرهابية)

لندن: السوداني

قدم سودانيون مقيمون في لندن، مذكرة للحكومة البريطانية، تطالبها بتصنيف قوات الدعم السريع المتمردة، كمنظمة إرهابية، لارتكابها جرائـم ضد الانسانية والتطهير العرقي حسب الجنس، وعمليات اغتصاب واسعة في السودان.

وخرج المئات اليوم، في مظاهرات بلندن مناهشة لقوات الدعم السريع، نظمتها روابط دارفور والحراك الثوري السوداني وواتحاد المساليت العالمي وتجمع السودانيين الشرفاء بالخارج فرعية المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.

وطالب المتظاهرت الحكومة البريطانية بتصنيف قوات الدعم السريع؛ مليشيا ارهابية، واعادة توصيف الحرب واعتبارها تمرد وغزو. ورفعوا لافتات تحمل تلك المطالبات.