إقالة مبارك أردول من إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية

بورتسودان: السوداني

صدر اليوم قرارٌ بإقالة المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول من منصبه.

وقال أردول في منشور له على صفحته بالفيسبوك: “شكراً جزيلاً.. انتهى تكليفي اليوم مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية، بعد ثلاث سنوات ونصف من العمل المتواصل، شاكر لكل الزملاء الذين عملت معهم خلال هذه الفترة، وممتن لكل من ساعدوني وساندوني خاصة أسرتي الصغيرة التي تحمّلت تكلفة العمل العام، حققت ثلاثة أهداف رئيسية كبيرة ومهمة بالنسبة لي وأخرى صغيرات اعتبرها تاجاً في مسيرتي المهنية وحياتي، سأفصلها لاحقاً”.