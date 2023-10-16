البرهان يُوجِّه الخارجية بتعزيز تواصلها مع العالم

بورتسودان: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، وزير الخارجية المُكلّف السفير علي الصادق ببورتسودان.

ووجّـه البرهان، وزارة الخارجية بتقوية العمل الدبلوماسي وتعزيز تواصلها مع العالم الخارجي لتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وقدّم الوزير، تنويراً للفريق أول ركن البرهان حول التحديات التي تُواجه وزارة الخارجية في ظل الظروف الماثلة التي تعيشها البلاد بسبب تمرُّد مليشيا الدعم السريع على الدولة وانتهاكها لكرامة الشعب السوداني من خلال استهداف المدنيين ونهب مُمتلكاتهم.

كما وجه البرهان أيضاً، الوزارة بتنسيق العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل خدمة مصالح السودان على المستويين الإقليمي والدولي.