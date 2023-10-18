مبارك الفاضل يلتقي وفداً من الاتحاد الأفريقي والإيقاد

التقى رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، محمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الناطق الرسمي باسم ملف السودان في الاتحاد الأفريقي، والسفير محمد بلعيش الممثل الأعلى الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان، وإسماعيل أويس مبعوث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “الإيقاد”.

وبحث البقاء، إمكانية وقف الحرب والتشاور حول الطريقة التي يُمكن أن تُصمّم من خلالها عملية سياسية جديدة تؤسس لسلطة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة، كما سلّط اللقاء الضوء على الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يتعرّض لها المدنيون.