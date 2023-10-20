حزب الأمة القومي يعلن مشاركة رئيسه في اجتماعات أديس أبابا الرامية لوحدة الأحزاب السياسية والقوة المدنية

متابعات: السوداني

أعلن رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، عن توجهه غدا للعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، لحضور الإجتماعات الرامية لوحدة الأحزاب السياسية والقوة المدنية.

وقال برمة: “وحدتنا السياسية والمدنية مهمة مطلوبة لتمهيد الطريق لإحلال السلام والحفاظ عليه، وهو البداية القوية لنهاية الحرب”.

وأضاف: “إن عمل القوى السياسية والمدنية المشترك سيكون الركيزة الأساسية لإيقاف الحرب مما يؤدي الى الإستقرار الإجتماعي وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة الإعمار … سنعمل جاهدين للتواصل مع جميع الأحزاب السياسية والمدنية لبناء جبهة وطنية عريضة لايقاف الحرب لاتستثنى إلا دعاة الحرب وإنشاء حكومة مدنية”.

موضحاً أنه من الضروري معالجة الاختلافات والتباينات من خلال التعاون والاجماع والتوافق، مما يضمن ويعجل بالسلام والإستقرار.