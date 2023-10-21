الخارجية: مليشيا الدعم السريع تقصف محطة مياه المنارة أم درمان بـ (١٣) دانة

بورتسودان: السوداني

ادانت وزارة الخارجية السودانية، نهج مليشيا الدعم السريع المتمردة في إستهداف المرافق الإنسانية وتعريض حياة المدنيين العزل للخطر، إذ قامت المليشيا اليوم بقصف محطة مياه المنارة، شمال أم درمان، بعدد ١٣ دانة، سقطت ٨ منها في حوض تنقية المياه، مما أدى لإيقاف العمل بالمحطة مؤقتا لقياس أثر السموم على المياه.

وتعد محطة مياه المنارة من محطات المياه الرئيسية في منطقة أم درمان، خاصة محافظة كرري. ويؤدي توقفها لتعريض كل المحافظة للعطش.

وقالت الخارجية في بيان لها: “تضاف هذه الجريمة الشنيعة إلى قائمة طويلة من الفظائع التي ظلت ترتكبها المليشيا المتمردة مثل قصف المناطق السكنية الآمنة في العاصمة ومدن وقرى أخرى والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين خلال الأسابيع الماضية، واستمرار إحتلالها للمستشفيات، وإحتلال محطة مياه بحري، ونهبها لمستودعات الأغذية والأدوية والمواد الضرورية، ومحاصرتها لمدينة نيالا، فضلا عن احتجازها لآلاف المدنيين لإستخدامهم دروعا بشرية”.

وأضافت: “تجدد وزارة الخارجية إدانتها لهذا المسلك الإرهابي اليائس من المليشيا المتمردة، والتي صارت حربها على المواطنين العزل والمناطق والمرافق المدنية بعد أن خسرت معركتها مع القوات المسلحة. وتدعو الوزارة المجتمع الدولي مجددا لإدانة هذه الجرائم الإرهابية المستمرة”.