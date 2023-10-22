الفريق أول الكباشي لضباط الجيش في بورتسودان: استئناف مفاوضات جدة الخميس القادم

بورتسودان: السوداني

كشف نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول، شمس الدين كباشي في تنوير لضباط الجيش في مدينة بورتسودان؛ التي وصلها أمس، أنه بالنسبة لاتفاق مسار جدة التفاوضي، إنّ الوفد السوداني سيذهب إلى مدينة جدة السعودية يوم الخميس القادم لاستئناف التفاوض.

على ذات الصعيد، كشفت قناة الشرق السعودية، إن السفير الأمريكي دانيال روبنستين، سيكون بديلاً للسفير جون جودفري لقيادة الوفد الأمريكي لمفاوضات جدة.

ووفقاَ لخطاب دعوة التفاوض الذي تحصلت عليه “الشرق” فإنّ الأولوية لرفع معاناة الشعب السوداني، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف إطلاق النار وتنفيذ تدابير بناء الثقة بين الطرفين.

وقالت مصادر رفيعة إنّ الوساطة السعودية الأمريكية حددت الخميس القادم موعداً لاستئناف المفاوضات بين القوات المسلحة والدعم السريع بمنبر جدة.

وأشارت المصادر إلى أن الوساطة السعودية الامريكية أكدت على أن المفاوضات ستكون على ثلاثة مستويات “الملف الإنساني وفصل السياسي عن الملف العسكري الأمني”.