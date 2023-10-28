عقار: نقف مع الجيش قلباً وقالباً.. وقُوّاتنا تقاتل معه في معركة الكرامة  

جسور: جمال عنقرة

قال نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، إنهم في الحركة الشعبية يقفون مع الجيش قلباً وقالباً. وأكد عقار أن قواته الآن تقاتل صفاً واحداً مع الجيش، وأنه لا يمكن أن يكونوا شركاء في الحكم، ولا يشاركوا مع الجيش الوطني في الدفاع عن الأرض والعرض.

وأضاف: “الجيش يقود حرب الكرامة باسم كل السودانيين، وليس هناك خيارٌ أمام كل الوطنيين السودانيين إلا أن يقفوا جميعاً مع جيشهم”.

وختم عقار حديثه بقوله: “نحن لسنا محايدين، وهذا موقف لا يجوز فيه الحياد، لا سيّما لنا نحن المشاركون في الحكومة، فهذه معركتنا جميعاً”.