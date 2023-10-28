عرمان: علينا دعم الجيش والدعم السريع في جدة ولينتصر الوطن في الحرب

متابعات: السوداني

قال رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري، ياسر عرمان، إن على الدعم السريع والجيش وقف الحرب في السودان والتوصل لوقف عدائيات إنساني طويل المدى والاتفاق على طريق جديد لتأسيس الدولة وتأسيس القوات المسلحة على أسس مهنية وقومية، “وعلينا دعم الطرفين في جدة ولينتصر الوطن في الحرب ببناء دولة جديدة لمصلحة جميع السودانيين”.

وأضاف عرمان في تغريدة له على حسابه في اكس: “سقوط مدينة نيالا أكبر حامية في الغربية، متغير نوعي في دارفور والحرب مع حصار الهجانة الأبيض برمزيتها الكبيرة، مؤشر واضح على اتساع التدمير والخراب الذي ألحقه الفلول بالجيش وإصرارهم على الدفع به للانقلاب والحرب، وحتى الآن لم تصدر القوات المسلحة بياناً عن نيالا، قائد الحامية جودات قاتل ببسالة رغم اتهامات الفلول التافهة له، هذه الحرب ليست حرب كرامة، بل حرب فلول وخراب ويجب أن تتوقف لمصلحة الشعب أولاً ولمصلحة الجيش والدعم السريع، وعلى الجيش عزل الفلول وتقديم رؤية شاملة في جدة”.

ومضى في القول: “وعلى السفير عمر صديق والفلول من خلفه أن يبتعدوا عن مفاوضات جدة فهي فرصة نادرة لمصلحة جميع الاطراف وتحتاج للتفكير خارج الصندوق، لا للتوقف عند الإجراءات”.