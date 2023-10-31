إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 في السعودية

متابعات: السوداني

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 في السعوديةإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 في السعودية.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” اليوم: “كندا والمكسيك والولايات المتحدة سينظمون أعظم عرض على وجه الأرض في 2026 بأمريكا الشمالية”.

وأضاف: “النسخة التالية ستقام في المغرب بأفريقيا، بالإضافة إلى البرتغال وإسبانيا في أوروبا، على أن تقام 3 مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية بالأرجنتين، باراجواي وأوروجواي عام 2030”.

وأكمل: “وفي آسيا، ستنظم السعودية نسخة 2034، لتقام الثلاث نسخ المقبلة في 5 قارات عبر 10 دول ستحتضن مباريات البطولة، ما يجعل كرة القدم عالمية حقا”.

يشار إلى أن أستراليا قررت اليوم الثلاثاء عدم الترشح لاستضافة الحدث العالمي في 2034، لتصبح السعودية المرشحة الوحيدة لتنظيم المونديال.