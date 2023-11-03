الموت يُغيِّب الصحفي والأديب السوداني الكبير هاشم كرار

الدوحة: السوداني

توفي اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، الصحفي المخضرم والأديب الكبير، هاشم كرار، بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان.

عُرف الراحل بالمهنية العالية في الصحافة، وعمل بالعديد من الصحف والمجلات داخل وخارج السودان، وله العديد من الروايات والكتب.

كان الراحل حلو المعشر، حُسن الخُلُق، كريماً جواداً، هاشّاً باشّاً. ويمثل رحيله فقداً كبيراً للمجتمع الصحفي والثقافي في السودان.

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني) ينعون ببالغ الحُزن والأسى الأستاذ هاشم كرار، وكان الراحل من كُتّاب الصحيفة في العقد الماضي.

ويسألون الله تعالى أن يجعل مرضه كفارة له من كل ذنب وسُوء، ويرفعه في عليين، ويلهم زوجته وأولاده وأهله وصحبه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)