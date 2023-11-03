هاشم كرار.. (حليلك يا بَهِيَ الروح)

رحل عن دنيانا اليوم، الصحفي المخضرم، هاشم كرار، بعد رحلة معاناة مع المرض، الذي قابله بكل صبر وحب.. كل شيء كان يقابله الكرار بالحب.. جمالُ الروح وحُسْنُ المعشر وإشراق ونضارة الكلمة تعني هاشم. كلماته ترقص وتفرح وتمتع.

كنت أشم فيه رائحة الأرض الخضراء ودعاش المطر.

الكرار شوفته تفرح، أحرفه تفرح، وسخريته الطاعمة تجعلك تضحك حَـدّ البكاء.

كان هيِّناً ليِّناً.. حلو المعشر عذب الكلم.. والله كان نسمة صباحية.

نسأل الله تعالى أن يجعل مرضه كفارة له من كل ذنب وسُوء، ويرفعه في عليين ويلهم أهله وصحبه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)