مُيسِّرو محادثات جدة يتاسفون لعدم تمكن الجيش وقوات الدعم السريع من الاتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه الجولة

متابعات: السوداني

أعلن الميسرون لمحادثات جدة 2، “السعودية وأمريكا والإيقاد” عن أسفهم لعدم تمكن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع، وحث الميسرون كلا من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولاً، وإلغاء السلاح، والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع.

وقال الميسرون في بيان مساء اليوم: “يتركز العمل في محادثات جدة على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة، تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات. وعلى ضوء إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان (11 مايو 2023)، تلتزم كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالالتزامات التالية:

(1) الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية.

(2) تحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات.

(3) تنفيذ إجراءات بناء الثقة فيما يخص:

* إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

* احتجاز الهاربين من السجون.

تحسين المحتوى الإعلامي لكلا الطرفين، وتخفيف حدة اللغة الإعلامية.

* اتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع.

على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي.

وأكد الطرفان – القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلا الطرفين. تمثل هذه الالتزامات خطوة مهمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ممّا يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني، وفي هذا الإطار، يعود الأمر الآن لكل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الالتزام التام بمسؤوليتهما لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه.