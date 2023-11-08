رئيس وفد التفاوض في جدة يُعلن الموافقة على (7) مُقترحات مُقدّمة من شركاء العمل الإنساني

متابعات: السوداني

وافقت القوات المسلحة السودانية على عددٍ من المُقترحات المُقدّمة من شركاء العمل الإنساني. وقال رئيس وفد التفاوض في جدة اللواء ركن محجوب بشرى، إنّه تمت الموافقة على:

1. تكملة إجراءات التخليص الجمركي للعون الإنساني في مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل.

2. تأشيرات الدخول المتأخرة سيتم البت فيها فوراً، مع إمكانية منح تأشيرة دخول مُتعدِّدة للمدير القطري للمنظمة.

3. سيتم إلغاء أذونات السفر للمناطق التي تشهد وبائيات.

4. الإقامات وأذونات العمل سيتم إصدارها أو تمديدها للمدير القطري للمنظمة لمدة عام، وبالنسبة لموظفي المنظمة الآخرين لمدة ستة أشهر.

5. تمت تسمية ضباط الارتباط وسيبلّغ المسهلون بالأسماء.

6. وفد الجيش السوداني يوافق على تشكيل منبر القضايا الإنسانية المشترك بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الهادف لإزاله العوائق التي تعترض انسياب العون الإنساني.

7. فيما يتصل بالشاحنات التسعين المحملة الآن والموجودة في بورتسودان والمقرر مغادرتها إلى مختلف المناطق، لقد أحطنا السلطات المعنية في بورتسودان الإسراع وتسهيل إجراءاتها مع تأمين سلامة القوافل (الموظفين والشاحنات ومواد الإغاثة) حتى وصولها إلى منتهاها بالتنسيق التام مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة UN-OCHA.