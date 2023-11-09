الحرية والتغيير ترحب بالبيان الصادر عن ميسري مباحثات جدة

متابعات: السوداني

رحبت قوى الحرية والتغيير بالبيان الصادر عن ميسري مباحثات جدة (2) ممثلين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والممثل المشترك للإتحاد الإفريقي والإيقاد، بإلتزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإتخاذ خطوات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.

وحثت قوى الحرية والتغيير الأطراف المنخرطة في مفاوضات جدة للإيفاء بالتعهدات المشتركة بالوفاء والإلتزام الصارم بجميع ما يتصل بتسهيل وصول وزيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمحتاجين فوراً في جميع أنحاء البلاد خاصة المناطق المتأثرة بالحرب في ولاية الخرطوم وإقليمي دارفور وكردفان بغرض تقليل التداعيات الكارثية المتفاقمة بسبب نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وشددت على ضرورة الوفاء الصارم بإجراءات بناء الثقة بتكوين قناة إتصال مباشرة بين طرفي الحرب، ووقف التصعيد الإعلامي وخطاب العنف والكراهية من قبل المؤسسات والأشخاص المرتبطين بالطرفين، ووجوب إحتجاز وإلقاء القبض على الهاربين من السجون المتهمين والصادر في مواجهتهم أحكام قضائية على رأسهم المتهمين بقضايا قتل الثوار السلميين وقيادات وعناصر النظام المباد وحزبه المحلول، مع وجوب تطوير هذه الإجراءات لتشمل مستقبلاً كل المتهمين الصادر في حقهم أوامر قبض من الجهات العدلية وتسيلم المطلوبين للمحكمة الحنائية الدولية فوراً ودون أي تأخير.