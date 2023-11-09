عقار: المبادرات الخارجية مفخخة.. والحل في حوار سوداني – سوداني شامل لا يستثني أحداً

القاهرة – جسور: جمال عنقرة

جدد نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار اير، زهده في المبادرات الخارجية التي تسعى لحل الأزمة السودانية، ووصفها بأنها مفخخة، موضحاً أن بعضها طامع، وبعضها لا يعرف طبيعة الأزمة السودانية، ولا طبيعة البلد، ولا طبيعة أهله.

وقال: “إذا لم يحل السودانيون مشكلاتهم بأنفسهم، فلن يحلها لهم أحدٌ غيرهم، والمدخل للحل يبدأ بحوار وطني سوداني شامل لا يستثني أحداً”، ودعا عقار القيادات السياسية والمجتمعية في السودان لقيادة مثل هذا الحوار، كما دعا من أسماهم بدول الجوار الآمن للمساهمة في دعم هذا الحوار، في إشارة إلى مصر وجنوب السودان، وإريتريا.