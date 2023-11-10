شرطة مروي تضبط منهوبات من الخرطوم في عمليتين مُنفصلتين

تمكّنت مباحث شرطة محلية مروي من ضبط عمليتين مُنفصلتين أسفرتا عن تتبع وضبط مسروقات بإحدى قرى المحلية، شملت أجهزة كهربائية وإسبيرات وأوانٍ منزلية ومواد غذائية منهوبة من ولاية الخرطوم، بجانب ضبط مبالغ مالية بلغت (110) ملايين جنيه مخالفة للنقل خارج النظام المصرفي على متن عربة بوكس.

وأشادت لجنة أمن المحلية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية، رئيس اللجنة، سمية حسين، لدى وقوفها على المضبوطات، بالجهود المُقدّرة التي تبذلها الأجهزة الشرطية والقوات النظامية الأخرى المساندة في حماية وحفظ الأمن.

وقال مدير شرطة محلية مروي، العميد عماد الدين هاشم لـ(سونا)، إن الضبطيات تجئ في إطار خُطط لجنة أمن المحلية الرامية لمكافحة الجريمة وبسط الأمن والاستقرار بكافة أرجاء المحلية، وأشاد بالتناغم والتنسيق المُحكم المُشترك بين الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى بإشراف مباشر من مدير شرطة الولاية.