وفاة الصحفي السوداني أسامة أبو شنب

وادي حلفا: السوداني

توفي فجر اليوم، الصحفي أسامة إبراهيم أبو شنب، بوادي حلفا في الولاية الشمالية.

بدأ الراحل، مسيرته الصحفية بوكالة السودان للأنباء، وعمل بعدد من الصحف المحلية والعربية، كما عمل مشرفاً على إعلام وزارة الري.

عُرف الراحل بالمهنية والالتزام بشرف المهنة بانضباط عالٍ، وتتلمذ على يديه العديد من صحفيي قسم الأخبار.

كان أبو شنب هاشّاً باشاً حُسن المعشر، طيِّب الأخلاق، جاهراً بالحق لا يتلجلج فيه.

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير ومدير التحرير وأسرة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وصحبه ومعارفه الصبر وحُسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)